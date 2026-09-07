Цей сезон був для мене найкращим за всю кар'єру: Кейн оцінив свої шанси на здобуття "Золотого м'яча"

Центрфорвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн, коментуючи можливість отримати "Золотий м'яч", заявив, що провів найкращий сезон у своїй кар'єрі й тепер йому залишається очікувати рішення виборців.

Його слова передає The Independent.

"Я, безперечно, надзвичайно пишаюся тим сезоном, який провів. Ще не так давно я був тим самим уболівальником, який мріяв стати професійним футболістом, а тепер я тут, виграю нагороди, і з "Золотим м'ячем" все так само. Звісно, тепер це не залежить від мене, все вирішуватимуть виборці та ті, хто приймає рішення. Цей сезон був для мене найкращим за всю кар'єру, тож нам залишається лише чекати й спостерігати".

Зауважимо, що Кейн у минулому сезоні провів на клубному рівні 51 матч, у яких відзначився 61 голом та 7 асистами. Він став найкращим бомбардиром Бундесліги та отримав "Золоту бутсу".

Окрім того, у складі збірної Англії нападник дійшов до матчу за третє місце, у якому "Три Леви" в гольовому трилері перемогли Францію (6:4). Протягом турніру Кейн забив 6 м'ячів та віддав 1 результативну передачу. Завдяки чому перевершив легендарного Пеле у списку найкращих бомбардирів мундіалів.

Нагадаємо, що напередодні організатори "Золотого м'яча" внесли зміни в критерії оцінки футболістів. Відтепер вирішальну роль у визначенні кращого футболіста планети гратимуть ключові матчі.