Баварія здолала Ельферсберг, Лейпциг розгромив Гамбург у 3 турі Бундесліги
У неділю, 13 вересня, відбулись два поєдинки третього туру німецької Бундесліги.
РБ Лейпциг здобув розгромну перемогу над Гамбургом, а Баварія у непростій зустрічі здолала новачка чемпіонату Ельферсберг.
Після трьох турів максимальну кількість очок має лише Фрайбург та Боруссія Дортмунд, які здобули по три перемоги в перших трьох турах чемпіонату.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
3-й тур, 13 вересня
3-й тур, 13 вересня
РБ Лейпциг – Гамбург 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 17 Гоміс, 2:0 – 28 Нуса, 3:0 – 72 Орбан, 4:0 – 74 Нкунку, 5:0 – 77 Ромуло
Ельферсберг – Баварія 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 26 Карл, 1:1 – 61 Краттенмахер, 1:2 – 72 Кейн