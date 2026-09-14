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Баварія здолала Ельферсберг, Лейпциг розгромив Гамбург у 3 турі Бундесліги

Станіслав Лисак — 14 вересня 2026, 00:24
Баварія здолала Ельферсберг, Лейпциг розгромив Гамбург у 3 турі Бундесліги

У неділю, 13 вересня, відбулись два поєдинки третього туру німецької Бундесліги.

РБ Лейпциг здобув розгромну перемогу над Гамбургом, а Баварія у непростій зустрічі здолала новачка чемпіонату Ельферсберг.

Після трьох турів максимальну кількість очок має лише Фрайбург та Боруссія Дортмунд, які здобули по три перемоги в перших трьох турах чемпіонату.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
3-й тур, 13 вересня

РБ Лейпциг – Гамбург 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 17 Гоміс, 2:0 – 28 Нуса, 3:0 – 72 Орбан, 4:0 – 74 Нкунку, 5:0 – 77 Ромуло

Ельферсберг – Баварія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Карл, 1:1 – 61 Краттенмахер, 1:2 – 72 Кейн

Турнірна таблиця Бундесліги

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Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

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