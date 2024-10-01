Любенович: Майже місяць прошу керівництво Миная прийняти мою відставку

Головний тренер Миная Желько Любенович прокоментував перемогу над Буковиною (2:1) у 9-му турі Першої ліги.

Слова 43-річного спеціаліста наводить офіційний сайт клубу з Чернівців.

"Хочу привітати Буковину з перемогою. У першому таймі суперник нас повністю переграв, але Минай виглядав краще у другій половині гри. Проте цього було недостатньо для нашої команди, щоб здобути нічию або навіть перемогти. Ми повністю провалили перший тайм, тому довелося по перерві зробити одразу чотири заміни.

Уже майже місяць я прошу керівництво, щоб прийняли мою відставку, тому що мені соромно за такі результати. Хочу вибачитися перед нашими вболівальниками, перед керівництвом за ще одну поразку. Я роблю все можливе, щоб команда вийшла з цієї ями, але, на жаль, у нас не виходить цього зробити.

Керівництво клубу не хоче приймати мою відставку, адже вірить в мене і хоче, щоб я продовжив працювати головним тренером. Перед командою стоїть завдання повернутися до Прем’єр-ліги, але тепер виникає питання, чи Минай взагалі зможе потрапити у топ-4", – сказав Любенович.

Нагадаємо, в серпні Желько подав заяву у відставку. Щоправда, її керівництво клубу не прийняло. І після наступного матчу він повідомив, що залишається у Минаї.

Любенович очолив закарпатців наприкінці грудня 2023 року. Під його керівництвом клуб провів весняну частину тогорічного чемпіонату України, але не зміг зберегти прописку в УПЛ, посівши 15 місце у підсумковому рейтингу.

На початку сезону-2024/25 Минай отримав можливість повернутися у найвищий дивізіон, адже після зняття Дніпра-1 з чемпіонату України, виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. У півфіналі турніру закарпатці здолали Епіцентр, але у фіналі розгромно поступилися Лівому Берегу.