У Динамо залишилось два варіанти зіграти в єврокубках вище Ліги конференцій

Після поразки від Шахтаря (0:3) в 1/8 фіналу Кубку України в київського Динамо залишилося два сценарії, за яких зможе претендувати на участь у єврокубках вищого рівня, ніж Ліга конференцій, за підсумками сезону УПЛ.

Про це повідомляє "Чемпіон".

Перший варіант – виграти чемпіонат України. У такому разі кияни стартуватимуть у кваліфікації Ліги чемпіонів, із першого або другого раунду.

Другий сценарій передбачає фініш на другому місці в УПЛ за умови, що чемпіон України також виграє Кубок країни. Тоді Динамо зможе розпочати єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

За будь-якого іншого розвитку подій максимальним єврокубковим турніром для киян залишиться Ліга конференцій.

Зокрема, друге місце за умови, що чемпіон не виграє Кубок України, а також третя позиція в УПЛ гарантуватимуть участь у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Аналогічний сценарій передбачений для четвертого місця, якщо володарем Кубку стане команда з трійки найкращих чемпіонату.

Якщо ж Динамо завершить сезон за межами цих позицій, клуб залишиться без єврокубків.

Нагадаємо, в поточному єврокубковому сезоні Динамо як переможець Кубку України 2025/26 починало кампанію з кваліфікації Ліги Європи.

У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на Динамо чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із "біло-синіми" та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом – все буде GG!

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