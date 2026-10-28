Назарина: Динамо для нас – заклятий ворог

29-річний хавбек донецького Шахтаря Єгор Назарина висловився про розгромну перемогу над київським Динамо (3:0) у матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Слова Назарини наводить "Чемпіон".

"Шахтар – Динамо завжди принциповий матч. Це українське дербі. Українське Класичне, правильно? Тому це для нас, можна сказати, заклятий ворог. І найголовніше, що ми перемогли", – сказав Назарина.

Нагадаємо, напередодні Шахтар взяв реванш у Динамо за минулорічну поразку в 1/8 фіналу Кубка України, розгромивши принципового суперника на "Арені Львів".

У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на Динамо чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із "біло-синіми" та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом — все буде GG!

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