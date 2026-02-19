Закликали повернутись у зоопарк: гравець Ювентуса став жертвою расизму після матчу Ліги чемпіонів

Центральний захисник туринського Ювентус Ллойд Келлі став новою жертвою расизму.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Один із футбольних уболівальників залишив образливий коментар під однією з публікацій 27-річного англійського гравця у соціальних мережах.

Фанат закликав Келлі "повернутись до зоопарку" після шокуючої поразки Ювентуса від турецького Галатасарая у першому стиковому матчі плейоф Ліги чемпіонів-2025/26 (5:2). Оборонець "старої синьйори" не проігнорував цей расистський меседж.

"Критика – це частина життя, а також спорту, і я завжди це приймав: кожен має право на власну думку. Але цього я не прийму. Слова і вчинки мають значення і наслідки", – написав футболіст.

Келлі став жертвою расизму Скриншот

Келлі виступає за італійський гранд із лютого 2025-го, а влітку того ж року став повноцінним гравцем Ювентуса. У футболці туринського колективу провів 51 матчів (2 голи та 1 асист).

Нагадаємо, що під час поєдинку Ліги чемпіонів. який відбувся 17 лютого, жертвою расизму став лідер мадридського Реала Вінісіус Жуніор. Його назвали "мавпою". Футболіст Бенфіки Джанлука Престіанні, якого бразилець звинуватив, вже відреагував на заяву вінгера "Королівського клубу". В УЄФА вже розпочали розслідувати цю скандальну справу.