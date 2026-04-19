Ювентус вшанував пам’ять загиблого колишнього голкіпера команди

Туринський Ювентус вшанував пам'ять колишнього голкіпера команди Александера Маннінгера перед матчем 33 туру Серії А проти Болоньї (19 квітня, 21:45).

Перед матчем Ювентус опублікував фотографії з роздягальні команди із підписом "Завжди з нами". Серед футболок чинних гравців команди була присутня воротарська форма з прізвищем Маннінгера та 13-м номером, під яким він виступав за Ювентус.

Гравці туринського клубу вийшли на матч проти Болоньї у чорних жалобних пов'язках, а сам поєдинок розпочався із хвилини мовчання.

Нагадаємо, Маннінгер загинув 16 квітня в результаті ДТП. У автомобіль, в якому знаходився Маннінгер, на залізничному переїзді врізався потяг. Колишньому воротареві було 48 років.

За Ювентус він виступав у 2008 – 2012 роках. Сумарно провів 40 матчів у всіх турнірах, у 2012 році став чемпіоном Італії.