Ювентус оголосив про продовження контракту з одним із основних хавбеків

Ювентус і півзахисник команди Мануель Локателлі продовжили співпрацю.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Новий контракт хавбека з командою розрахований до 30 червня 2030 року., тоді як попередня угода діяла до 2028 року.

Every step has led here. The journey continues. pic.twitter.com/9y6Boew8aD — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 17, 2026

Раніше стало відомо, що у разі підписання нової угоди зарплата хавбека складе близько 4 мільйонів євро.

У поточному сезоні на його рахунку 41 проведений матч, де він забив 3 голи та віддав 2 результативних передачі.

Напередодні повідомлялося. що Ювентус також досяг домовленості з вінгером Жеремі Бога щодо підписання довгострокового контракту.