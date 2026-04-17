Ювентус оголосив про продовження контракту з одним із основних хавбеків
Мануель Локателлі
Ювентус і півзахисник команди Мануель Локателлі продовжили співпрацю.
Про це повідомила пресслужба італійського клубу.
Новий контракт хавбека з командою розрахований до 30 червня 2030 року., тоді як попередня угода діяла до 2028 року.
Раніше стало відомо, що у разі підписання нової угоди зарплата хавбека складе близько 4 мільйонів євро.
У поточному сезоні на його рахунку 41 проведений матч, де він забив 3 голи та віддав 2 результативних передачі.
Напередодні повідомлялося. що Ювентус також досяг домовленості з вінгером Жеремі Бога щодо підписання довгострокового контракту.