Ювентус – Болонья. Коли та хто покаже матч 33 туру Серії А

Туринський Ювентус 19 квітня приймає Болонью у 33-му турі італійської Серії А поточного сезону-2025/26.

Протистояння відбудеться на "Альянц Стедіум" о 21:45 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "стара синьйора", перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,46. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 7,50, на нічию – 4,50.

Поєдинок Ювентус – Болонья можна переглянути на телеканалі "MEGOGO Футбол 3" OTT-платформі MEGOGO.

Напередодні "стара синьйора" з 60 балами посідає четверту позицію, тоді як Болонья з 48 очками йде восьмою.

Попередня очна гра закінчилася мінімальною перемогою туринців 1:0.

Раніше повідомлялось, що Ювентус і півзахисник команди Мануель Локателлі продовжили співпрацю.

