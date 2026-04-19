Ювентус – Болонья: прогноз букмекерів на матч Серії А

Денис Іваненко — 19 квітня 2026, 10:22
Ювентус – Болонья. Коефіцієнти на матч
Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 33 туру італійської Серії А сезону-2025/26, в якому Ювентус вдома прийматиме Болонью.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "стара синьйора", перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,46. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 7,50, на нічию – 4,50.

Поєдинок відбудеться 19 квітня на "Ювентус Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 14 грудня 2025 року. Вона завершилася перемогою туринців із рахунком 1:0.

Зазначимо, що обидві команди продовжують боротьбу за потрапляння у єврокубки на наступний сезон. Наразі господарі посідають четверту сходинку в турнірній таблиці, а гості – восьму.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

