Ювентус – Болонья: прогноз букмекерів на матч Серії А

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 33 туру італійської Серії А сезону-2025/26, в якому Ювентус вдома прийматиме Болонью.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "стара синьйора", перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,46. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 7,50, на нічию – 4,50.

Поєдинок відбудеться 19 квітня на "Ювентус Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 14 грудня 2025 року. Вона завершилася перемогою туринців із рахунком 1:0.

Зазначимо, що обидві команди продовжують боротьбу за потрапляння у єврокубки на наступний сезон. Наразі господарі посідають четверту сходинку в турнірній таблиці, а гості – восьму.

