Мілан зацікавлений у підписанні зіркового нападника Ювентуса

Олександр Булава — 18 квітня 2026, 10:42
Мілан зацікавлений у підписанні зіркового нападника Ювентуса
Душан Влахович
ФК Ювентус

Мілан зацікавлений у підписанні нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Міланський клуб хоче скористатися ситуацією з невизначеністю майбутнього нападника у Турині. Адже переговори Влаховича та Ювентуса щодо продовження контракту, який спливає наприкінці червня, сповільнилися.

Зазначається, що у Мілані форвард може перезапустити свою кар'єру, оскільки має досвід співпрацю з Массіміліано Аллегрі. Серб провів найрезультативніший сезон у складі туринців – 16 м'ячів у 33 матчах у кампанії-2023/24 саме під керівництвом Аллегрі, який тоді очолював Ювентус.

Кошти на перехід Влаховича можуть профінансувати за рахунок продажу одного з нападників, який не виправдав очікувань. Зокрема, йдеться про Крістофера Нкунку, якого підписали влітку за понад 37 мільйонів євро.

Сумарно у поточному сезоні Влахович взяв участь у 18 матчах за Ювентус у всіх турнірах, відзначившись у них 6 голами та 2 асистами. Контракт серба діє до кінця поточного сезону, Ювентус нещодавно підготував нову угоду до 2028 року.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Ювентус Душан Влахович

Мілан

Мілан розпочав перемовини із зіркою Баварії – інсайдер
Зірка Роми запропонував свої послуги Мілану
Аллегрі може розірвати контракт із Міланом через трансферну політику клубу – ЗМІ
Левандовський обрав клуб, до якого хоче перейти влітку, але назвав одну умову
Мілан – Удінезе: пряма LIVE-трансляція матчу Серії А

Останні новини