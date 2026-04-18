Мілан зацікавлений у підписанні зіркового нападника Ювентуса

Мілан зацікавлений у підписанні нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Міланський клуб хоче скористатися ситуацією з невизначеністю майбутнього нападника у Турині. Адже переговори Влаховича та Ювентуса щодо продовження контракту, який спливає наприкінці червня, сповільнилися.

Зазначається, що у Мілані форвард може перезапустити свою кар'єру, оскільки має досвід співпрацю з Массіміліано Аллегрі. Серб провів найрезультативніший сезон у складі туринців – 16 м'ячів у 33 матчах у кампанії-2023/24 саме під керівництвом Аллегрі, який тоді очолював Ювентус.

Кошти на перехід Влаховича можуть профінансувати за рахунок продажу одного з нападників, який не виправдав очікувань. Зокрема, йдеться про Крістофера Нкунку, якого підписали влітку за понад 37 мільйонів євро.

Сумарно у поточному сезоні Влахович взяв участь у 18 матчах за Ювентус у всіх турнірах, відзначившись у них 6 голами та 2 асистами. Контракт серба діє до кінця поточного сезону, Ювентус нещодавно підготував нову угоду до 2028 року.