Гравець Бенфіки відреагував на звинувачення Вінісіуса Жуніора в расизмі

Футболіст Бенфіки Джанлука Престіанні виступив із заявою після матчу Ліги чемпіонів проти Реала, де стався гучний скандал – його Вінісіус Жуніор звинуватив у расизмі.

Свою реакцію він опублікував на сторінці в Instagram.

Це відбулось після забитого гола бразильцем. Через емоційне святкування сталась словесна суперечка, під час якої аргентинець начебто назвав зірку мадридців "мавпою".

"Хочу уточнити, що я ніколи не висловлював расистських образ на адресу Вінісіуса Жуніора, який, на жаль, неправильно зрозумів те, що, як він вважає, почув. Я ніколи не був расистом ні до кого, і я шкодую про погрози, які отримав від гравців Реала", – написав Престіанні.

Зазначимо, що також публічно про цей конфлікт уже висловився й Вінісіус Жуніор. А Кіліан Мбаппе заявив, що аргентинський вінгер Бенфіки більше не заслуговує грати в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що поєдинок врешті-решт завершився мінімальною перемогою Реала з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого.