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Рішення прийнято! КДК оштрафував Карпати та Кривбас за порушення регламентних норм

Микита Павлів — 28 грудня 2024, 11:05
Рішення прийнято! КДК оштрафував Карпати та Кривбас за порушення регламентних норм
Юрій Вернидуб та Владислав Лупашко
УАФ

Карпати та Кривбас були оштрафовані за порушення регламентних норм щодо рукостискань тренерів до та після очного матчу між командами (2:0) у 17-му турі Української Прем’єр-ліги.

Рішення оштрафувати клуби виніс Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

Зазначається, що після розгляду матеріалів щодо можливих порушень регламентних норм обидва клуби були зобов’язані сплатити грошовий внесок у розмірі 10 тисяч гривень.

Причиною оштрафувати клуби стало порушення регламентних норм щодо рукостискання головних тренерів Владислава Лупашка (Карпати Львів) та Юрія Вернидуба (Кривбас Кривий Ріг) біля лав запасних до та після гри.

Нагадаємо, КДК у вересні 2024-го вже штрафував криворізьку команду через те, що головний тренер відмовився потиснути руку наставнику львівських Карпат після завершення матчу першого колу УПЛ.

Тоді Кривбас сплатив штраф у розмірі 25 тисяч гривень.

Перед поєдинком 17-го туру Юрій Вернидуб сказав, що не потисне руку жодному тренеру Карпат.

У свою чергу Лупашко ніяк не відреагував на дану заяву українського фахівця із Кривбасу, але поділився думками щодо планів Карпат на 2025 рік.

Юрій Вернидуб Карпати Кривбас Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ Владислав Лупашко

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