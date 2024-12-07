Вернидуб: Я точно не потисну руку жодному тренеру Карпат

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розповів, що не збирається тиснути руку жодному тренеру Карпат у матчі 17 туру УПЛ.

Про це він розповів на конференції після переможної гри проти Чорноморця (3:1).

"Може, мене знов почнуть карати, але руку я точно не потисну жодному тренеру Карпат. Після тих слів, які я почув на адресу клуба Кривбас, мене ніхто не змусить підійти й подати руку. Це точно, взагалі. Хай що хочуть, те і роблять. Поки вони не попросять вибачення у Кривбаса за ті слова, що сказав помічник головного тренера, – сказав Вернидуб.

Гра відбудеться 14 листопада. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Матч можна подивитися на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після поєдинку Карпати — Кривбас у першому колі УПЛ між головними тренерами відбувся конфлікт — Юрій Вернидуб не став тиснути руку Владиславу Лупашку.

Як стало відомо пізніше, наставник Кривбаса проігнорував свого колегу через те, що після третього голу з лави львів’ян пролунало "смоктати, б***ь".