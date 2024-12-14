Кривбас впевнено переграв Карпати у матчі 17 туру УПЛ

У суботу, 14 грудня, відбувся матч чемпіонату України між криворізьким Кривбасом та львівськими Карпатами.

Перемогу здобули господарі поля із рахунком 2:0.

Підопічні Вернидуба відкрили рахунок завдяки реалізованому пенальті. Соса увірвався до штрафного майданчику, де його збив Кемкін. Ілич взявся пробивати та не схибив.

Карпати намагались зрівняти рахунок, проводячи атаку за атакою, але забили знов криворіжці. Микитишин віддав тонкий пас у штрафний майданчик, партнер прострілив на Твердохліба, а Євген записав на свій рахунок черговий гол у цьому розіграші УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 14 грудня

Кривбас - Карпати 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Ілич, 27 (пен.), 2:0 - Твердохліб, 69

Кривбас: Маханьков, Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Дібанго, Микитишин (Задерака, 78), Вакулко (Бізімана, 62), Твердохліб (Аморозо, 89), Кузик (Каменьский, 88), Соса.

Карпати: Кемкін, Мірошниченко (Кліменко, 85), Педрозу, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруніньо (Шах, 79), Чачуа (Рябов, 79), Станіо (Підлепенець, 79), Невес (Костенко, 65), Очеретько.

Попередження: Вакулко, Невес, Мірошниченко.

Кривбас йде на зимову перерву посідаючи четверте місце, набравши у свій актив 31 очко.

Карпати мають 24 залікові бали та можуть втратити шосту сходинку у випадку перемоги Руху над Оболонню.

Нагадаємо, що сьогодні вже відбувся ще один матч чемпіонату України, в якому Олександрія не змогла обіграти ЛНЗ.