Смоктати б***ь: Карпати оштрафували на 100 тис гривень за лайку на адресу Кривбаса

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо поведінки тренерських штабів львівських Карпат та Кривбасу під час матчу 2 туру чемпіонату України (3:0).

Про це повідомляє УАФ.

Нагадаємо, тоді між головними тренерами команд відбувся конфлікт — Юрій Вернидуб не став тиснути руку Владиславу Лупашку. Як стало відомо пізніше, наставник Кривбаса проігнорував свого колегу через те, що після третього голу з лави львів’ян пролунало "смоктати, б***ь".

У підсумку криворіжців оштрафували на 25 тис гривень за порушення регламентних норм щодо рукостискання головних тренерів команд біля лав запасних після матчу. Також Кривбас заплатить 50 тис гривень за неетичну, некоректну поведінку Юрія Вернидуба.

Карпати отримали штраф у розмірі 100 тис гривень за неетичну, некоректну поведінку тренера команди Ігоря Єрмакова.

Також Єрмакова зобов’язали провести дві освітні лекції тривалістю не менше 45 хвилин кожна щодо необхідності дотримання положень кодексу етики та чесної гри футболістами та офіційними особами клубів до, під час та після матчів для команд Карпати та Карпати U-19.