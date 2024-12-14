Маємо зробити наступний крок, щоб стати сильніше: Лупашко – про 2025 рік для Карпат
Головний тренер Карпат Владислав Лупашко після поразки від Кривбаса в межах 17-го туру Української Прем'єр-ліги очікує, що його команда стане сильніше у 2025 році.
Слова тренера наводить пресслужба львівського клубу.
"Очікуємо на зимові збори. Загалом чекаємо нашого розвитку, щоб ми стали сильнішими і могли грати на рівних проти таких команд як Кривбас, Полісся, Олександрія.
Маємо зробити наступний крок, щоб проти наших грандів Динамо та Шахтаря та тих команд, які я назвав раніше, могли грати на рівних.
Ми прагнемо це зробити. Дуже шкода, що стан газону сьогодні нам не дозволив діяти з позиції сили. Ми хотіли розбивати пресинг Кривбаса, – сказав Лупашко.
Карпати мають 24 залікові бали та можуть втратити шосту сходинку у випадку перемоги Руху над Оболонню. Водночас Кривбас йде на зимову перерву четвертим, набравши у свій актив 31 очко.