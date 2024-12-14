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Маємо зробити наступний крок, щоб стати сильніше: Лупашко – про 2025 рік для Карпат

Олексій Мурзак — 14 грудня 2024, 20:51
Маємо зробити наступний крок, щоб стати сильніше: Лупашко – про 2025 рік для Карпат
Владислав Лупашко
ФК Карпати

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко після поразки від Кривбаса в межах 17-го туру Української Прем'єр-ліги очікує, що його команда стане сильніше у 2025 році.

Слова тренера наводить пресслужба львівського клубу.

"Очікуємо на зимові збори. Загалом чекаємо нашого розвитку, щоб ми стали сильнішими і могли грати на рівних проти таких команд як Кривбас, Полісся, Олександрія.

Маємо зробити наступний крок, щоб проти наших грандів Динамо та Шахтаря та тих команд, які я назвав раніше, могли грати на рівних.

Ми прагнемо це зробити. Дуже шкода, що стан газону сьогодні нам не дозволив діяти з позиції сили. Ми хотіли розбивати пресинг Кривбаса, – сказав Лупашко.

Карпати мають 24 залікові бали та можуть втратити шосту сходинку у випадку перемоги Руху над Оболонню. Водночас Кривбас йде на зимову перерву четвертим, набравши у свій актив 31 очко.

Карпати Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Владислав Лупашко

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