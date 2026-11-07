Нападнику Шахтаря перед "Класичним" зробили операцію

Форвард донецького Шахтаря Кауан Еліас переніс операцію.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Хірургічне втручання сталось після травми, яку бразилець отримав у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів проти Спортинга (0:1). В нього діагностували перелом п'ятої плеснової кістки.

Нападнику зробили операцію в Лондоні, яку він успішно переніс. Терміни повернення на поле наразі невідомі.

Зазначимо, що напередодні прооперований був також лідер Шахтаря Педріньйо. Він зазнав м'язової травми стегна.

Наступний поєдинок донеччани проведуть 8 листопада проти Динамо. "Класичне" відбудеться у Львові та має розпочатись о 18:00.