Друга серія Класичного, поліське дербі та протистояння Харкова і Карпат: анонс 12 туру УПЛ

Матчі 12 туру Української Прем'єр-ліги відбудуться напередодні міжнародної паузи. Вісім поєдинків розподілені на три ігрові дні.

Головною подією 12 туру УПЛ стане українське Класичне за участю Шахтаря та Динамо. Серед інших цікавих протистоянь – матч Харкова та Карпат, дербі "вовків", у якому Полісся зіграє з кризовим Вересом, а також поєдинок Зорі проти ЛНЗ.

Через безпекову ситуацію практично всі поєдинки, крім Класичного, розпочнуться о 13:00.

"Чемпіон" розповідає про головні інтриги чергового туру УПЛ.

П'ятниця, 6 листопада

13:00. Оболонь – Лівий Берег

13:00. Полісся – Верес

Субота, 7 листопада

13:00. Кудрівка – Чорноморець

13:00. Епіцентр – Кривбас

13:00. Харків – Карпати

Неділя, 8 листопада

13:00. Буковина – Колос

13:00. Зоря – ЛНЗ

18:00. Шахтар – Динамо

Лівий Берег ще не перемагав Оболонь

У турнірній таблиці Лівий Берег лише на одне очко випереджає Оболонь. Наразі обидві команди перебувають у зоні перехідних матчів, посідаючи 13-те та 14-те місця відповідно.

До звітного поєдинку суперники підходять після серії невдач: у "пивоварів" – дві поспіль поразки, а "лелеки" не перемагають у трьох останніх матчах.

В очних протистояннях Лівий Берег ще жодного разу не перемагав Оболонь. У чотирьох попередніх поєдинках двічі перемагали "пивовари" з однаковим рахунком 1:0, а ще два матчі завершилися внічию – 1:1. Також не варто очікувати високої результативності. У нинішньому сезоні Оболонь забила лише 4 м'ячі, а Лівий Берег – 6. Це найнижчі показники серед учасників чемпіонату.

ФК Оболонь

Поліське дербі "вовків"

Полісся та Верес мають однакові прізвиська, тож суперники зустрінуться у своєрідному дербі "вовків". Клуби давно співпрацюють: зокрема, у складі житомирян виступає ексфорвард рівненської команди Микола Гайдучик, а у Вереса на провідних ролях перебуває вінгер Андре Гонсалвеш, контракт якого належить Поліссю.

Однак дружні відносини між клубами не поширюються на спортивне суперництво. Попри велику різницю у фінансових можливостях, Верес не раз засмучував своїх тезок. Чого вартий розгром Полісся (5:1) у сезоні-2024/25 або нічия (1:1) минулого сезону, коли команда Руслана Ротаня боролася за "срібло".

ФК Полісся

До матчу з Вересом Полісся підходить із семиматчевою безпрограшною серією, у межах якої шість поєдинків завершилися перемогами житомирян. Натомість Верес потрапив у чорну смугу: команда Олега Шандрука програла чотири останні матчі та вибула з топ-10. До того ж рівнян переслідують кадрові проблеми: у Житомирі команді не допоможуть дискваліфіковані лідери – Семен Вовченко та Ігор Харатін, а також травмовані Натанаель Блер та Віталій Бойко.

Чи зуміє Кудрівка обіграти "моряків"?

У попередньому турі Чорноморець несподівано переміг на виїзді Верес (3:1). Підопічні Романа Григорчука вдало зіграли на контратаках, скориставшись помилками суперника.

У 12-му турі "моряки" вдруге завітають до Рівного, адже Кудрівка проводить домашні матчі на місцевому "Авангарді". Номінальні господарі в останньому поєдинку розгромно програли Карпатам (0:5), пропустивши всі голи в другому таймі. Загалом справи команди Олександра Протченка йдуть не найкращим чином: 8 поразок у 11 матчах та лише одна перемога.

Для суперників цей поєдинок стане першим в історії офіційних зустрічей. Раніше команди жодного разу не грали між собою.

ФК Чорноморець

Епіцентр – Кривбас: зі спогадами про гольову феєрію

Ще перед початком чемпіонату Епіцентр та Кривбас належали до команд зі статусом міцних середняків. Обидва колективи непогано розпочали першість та певний час перебували у верхній частині турнірної таблиці. Однак згодом команди потрапили у кризову яму.

Епіцентр та Кривбас востаннє перемагали в чемпіонаті ще в серпні. Безвиграшні серії подолян та криворіжців налічують уже по сім матчів. Особливо загрозлива ситуація у "червоно-чорних". Команду залишив нідерландець Патрік ван Леувен, а новий керманич Олександр Петраков провів лише три матчі. Наразі Кривбас перебуває на передостанньому місці турнірної таблиці.

В очних протистояннях перевага на боці криворіжців – дві перемоги із загальним рахунком 7:5. Особливо пам'ятною стала гольова перестрілка в першому колі минулого сезону. Тоді команди забили на двох дев'ять голів, а інтрига зберігалася до фінального свистка.

ФК Кривбас

Переможна серія Харкова проти амбіцій Карпат

Один із найцікавіших поєдинків туру відбудеться на Арені Лівий Берег, де Харків прийматиме Карпати. Команди претендують на місце на п'єдесталі та перебувають поруч у турнірній таблиці. "Золотисто-багряні" посідають четверте місце, на два бали випереджаючи "зелено-білих". Щоправда, у харків'ян є дві гри в запасі.

Команда Младена Бартуловича через тривалу повітряну тривогу не змогла зіграти матч проти ЛНЗ, тож її переможна серія залишається на позначці в шість матчів.

У минулому сезоні УПЛ суперники вперше зустрілися в офіційних матчах. У Львові виїзну перемогу здобули підопічні Бартуловича (2:1), а другий поєдинок завершився результативною нічиєю – 2:2.

ФК Харків

Зустріч старих знайомих

Десять років не перетиналися турнірні шляхи Буковини та Колоса. Востаннє команди зустрічалися в листопаді 2016 року в межах Першої ліги. Тоді виїзну перемогу з рахунком 3:2 святкували ковалівці. До слова, команди тренували ті самі фахівці, які нині перебувають біля керма, – Сергій Шищенко та Руслан Костишин.

У турнірній таблиці суперників відділяють два бали: Колос іде на восьмому місці, а Буковина посідає 11-те.

Господарям важко даються перемоги: лише одна звитяга в 10 зіграних поєдинках. З такими показниками важко претендувати на високі місця, навіть якщо ця перемога була здобута над Динамо. Натомість підопічні Костишина в чотирьох останніх матчах здобули три перемоги й не збираються збавляти обертів.

ФК Колос

Криптоніт для Зорі

Майже в кожної команди є незручні суперники, яких важко обіграти. Змінюються тренери та гравці, але результати очних зустрічей залишаються невтішними. Саме таким суперником для Зорі є черкаський ЛНЗ. У шести поєдинках луганцям жодного разу не вдалося обіграти "фіолетових".

Команда Віктора Скрипника останнім часом значно покращила результати. "Чорно-білі" в чотирьох останніх матчах здобули три перемоги та зіграли внічию із Шахтарем. У попередньому поєдинку проти Епіцентра (1:0) Зоря обійшлася без основного форварда Пилипа Будківського.

Віцечемпіон минулого сезону не вирізняються стабільністю. Через це підопічним Віталія Пономарьова складно наздогнати лідерів. Тож чи зуміє ЛНЗ зберегти позитивну статистику в матчах із Зорею в протистоянні за шість очок?

ФК ЛНЗ

Чи візьме Динамо реванш за поразку в Кубку України?

Вболівальникам не довелося довго чекати на другу серію Класичного. Через півтора тижні після кубкового протистоянні гранди українського футболу зустрінуться в чемпіонаті.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Кубку України Шахтар розгромив принципового суперника з рахунком 3:0. На перебіг поєдинку вплинуло раннє вилучення Тараса Михавка, а загалом троє гравців "біло-синіх" отримали червоні картки.

Шахтар зіграє проти Динамо на тлі поразки від Спортингу (0:1) в Лізі чемпіонів. Динамівці мали більше часу на підготовку до поєдинку, оскільки вибули з єврокубків ще на стадії кваліфікації.

ФК Динамо

Мацей Кендзьорек спробує взяти реванш у команди Арди Турана. Напередодні тренерський штаб "біло-синіх" поповнив ще один польський фахівець. Проте у складі киян вагомі втрати: через дискваліфікації у Класичному не зіграють новоспечений рекордсмен Андрій Ярмоленко та Тарас Михавко. Ціла група гравців перебуває в лазареті.

Востаннє Динамо перемагало Шахтар у чемпіонаті ще у своєму чемпіонському сезоні-2020/21, коли на НСК "Олімпійський" Карлос де Пена вирішив долю поєдинку ударом з пенальті. П'ять років без перемог над принциповим суперником у чемпіонаті – це забагато. Чи знайшов Мацей Кендзьорек ключі до Шахтаря?

Арда Туран і Мацей Кендзьорек ФК Шахтар

Де дивитися матчі 12 туру УПЛ

Усі матчі 12 туру Української Прем'єр-ліги можна буде переглянути на офіційному телеканалі UPL.TV.

Трансляції будуть доступні на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та Vodafone TV, а також на міжнародних платформах OneFootball і GONET.TV. Крім того, UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів, зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ, а також доступний на супутниковому телебаченні Viasat.

На офіційному сайті та YouTube-каналі UPL.TV оперативно з'являтимуться огляди матчів, найяскравіші моменти, післяматчеві інтерв'ю та інший ексклюзивний контент.