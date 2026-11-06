Україна зберегла своє місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА після завершення єврокубкового тижня

За результатами матчів ігрового тижня єврокубкових турнірів оновився рейтинг коефіцієнтів УЄФА.

У першій десятці всі залишились на своїх місцях. Рейтинг очолює Англія, яка продовжує мати максимальне представництво з дев'яти команд у трьох змаганнях.

У трійці також розташовуються Італія та Іспанія. Вони представлені у єврокубках сімома та вісьмома клубами відповідно.

Україна продовжує утримувати 23-тю позицію. Наша країна залишилася лише з одним представником у єврокубкових турнірах.

Шахтар на цьому тижні зазнав поразки від Спортинга (0:1) в Лізі чемпіонів. Через це Україна не змогла наблизитись до конкурентів.

Водночас наші найближчі переслідувачі не змогли цим скористатись. Ізраїль та Азербайджан також набрали нуль балів, а ось країни, що перебувають вище, збільшили відрив.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 6.11.2026)

Англія (9/9 клубів) – 107,685 бали Італія (7/7) – 91,732 Іспанія (8/8) – 86,493 Німеччина (7/7) – 84,973 Франція (7/7) – 72,296 Португалія (5/5) – 69,150 Бельгія (5/5) – 64,050 Нідерланди (6/6) – 56,395 Туреччина (4/5) – 53,075 Греція (4/5) – 47,612

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20. Швеція (1/4) – 27,000

21. Шотландія (2/5) – 26,850

22. Румунія (1/4) – 26,125

23. Україна (1/4) – 24,837

24. Азербайджан (1/4) – 24,187

25. Ізраїль (1/4) – 24,125

Нагадаємо, що інші українські клуби не змогли пройти кваліфікацію. Через відбір за потрапляння до основного етапу єврокубків боролись Полісся, Динамо та ЛНЗ.