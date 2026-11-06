Україна зберегла своє місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА після завершення єврокубкового тижня
За результатами матчів ігрового тижня єврокубкових турнірів оновився рейтинг коефіцієнтів УЄФА.
У першій десятці всі залишились на своїх місцях. Рейтинг очолює Англія, яка продовжує мати максимальне представництво з дев'яти команд у трьох змаганнях.
У трійці також розташовуються Італія та Іспанія. Вони представлені у єврокубках сімома та вісьмома клубами відповідно.
Україна продовжує утримувати 23-тю позицію. Наша країна залишилася лише з одним представником у єврокубкових турнірах.
Шахтар на цьому тижні зазнав поразки від Спортинга (0:1) в Лізі чемпіонів. Через це Україна не змогла наблизитись до конкурентів.
Водночас наші найближчі переслідувачі не змогли цим скористатись. Ізраїль та Азербайджан також набрали нуль балів, а ось країни, що перебувають вище, збільшили відрив.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 6.11.2026)
- Англія (9/9 клубів) – 107,685 бали
- Італія (7/7) – 91,732
- Іспанія (8/8) – 86,493
- Німеччина (7/7) – 84,973
- Франція (7/7) – 72,296
- Португалія (5/5) – 69,150
- Бельгія (5/5) – 64,050
- Нідерланди (6/6) – 56,395
- Туреччина (4/5) – 53,075
- Греція (4/5) – 47,612
...
- 20. Швеція (1/4) – 27,000
- 21. Шотландія (2/5) – 26,850
- 22. Румунія (1/4) – 26,125
- 23. Україна (1/4) – 24,837
- 24. Азербайджан (1/4) – 24,187
- 25. Ізраїль (1/4) – 24,125
Нагадаємо, що інші українські клуби не змогли пройти кваліфікацію. Через відбір за потрапляння до основного етапу єврокубків боролись Полісся, Динамо та ЛНЗ.