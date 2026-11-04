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Центрфорвард Шахтаря зазнав травми та перенесе операцію

Микола Літвінов — 4 листопада 2026, 20:33
Центрфорвард Шахтаря зазнав травми та перенесе операцію
Кауан Еліас
ФК Шахтар Донецьк

Центрфорвард Шахтаря Кауан Еліас отримав перелом п'ятої плеснової кістки стопи, внаслідок чого йому доведеться перенести хірургічне втручання.

Про це футболіст повідомив у своєму Інстаграмі.

"На жаль, не завжди все складається так, як ми хочемо. Я отримав перелом п'ятої плеснової кістки стопи й мені доведеться перенести операцію. Але Бог знає, що робить. Я повернуся ще сильнішим", – написав бразилець.

Зауважимо, що 20-річний Еліас доєднався до Шахтаря у лютому 2025 року, перейшовши із Флуміненсе. З того часу провів у футболці "гірників" 60 матчів, у яких відзначився 15 голами та 8 асистами.

Бразильський гравець допоміг донецькій команді стати чемпіоном України (25/26) та підняти над головою Кубок України (24/25).

Нагадаємо, що останній свій поєдинок Шахтар провів проти лісабонського Спортинга у межах четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів. Гра завершилась мінімальною поразкою для команди Арди Турана з рахунком 0:1.

Кауан Еліас відіграв весь матч у складі команди. Після поєдинку бразильський нападник позитивно відзначив свою гру, проте зазначив, що йому не вдалося реалізувати кілька гольових моментів. 

Кауан Еліас

Кауан Еліас

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