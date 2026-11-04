Центрфорвард Шахтаря зазнав травми та перенесе операцію

Центрфорвард Шахтаря Кауан Еліас отримав перелом п'ятої плеснової кістки стопи, внаслідок чого йому доведеться перенести хірургічне втручання.

Про це футболіст повідомив у своєму Інстаграмі.

"На жаль, не завжди все складається так, як ми хочемо. Я отримав перелом п'ятої плеснової кістки стопи й мені доведеться перенести операцію. Але Бог знає, що робить. Я повернуся ще сильнішим", – написав бразилець.

Зауважимо, що 20-річний Еліас доєднався до Шахтаря у лютому 2025 року, перейшовши із Флуміненсе. З того часу провів у футболці "гірників" 60 матчів, у яких відзначився 15 голами та 8 асистами.

Бразильський гравець допоміг донецькій команді стати чемпіоном України (25/26) та підняти над головою Кубок України (24/25).

Нагадаємо, що останній свій поєдинок Шахтар провів проти лісабонського Спортинга у межах четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів. Гра завершилась мінімальною поразкою для команди Арди Турана з рахунком 0:1.

Кауан Еліас відіграв весь матч у складі команди. Після поєдинку бразильський нападник позитивно відзначив свою гру, проте зазначив, що йому не вдалося реалізувати кілька гольових моментів.