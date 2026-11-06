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Колишній нападник Динамо спрогнозував результат "Класичного" у 12 турі УПЛ

Денис Іваненко — 6 листопада 2026, 12:20
Колишній нападник Динамо спрогнозував результат Класичного у 12 турі УПЛ
Шахтар – Динамо: прогноз Саленка
ФК Динамо Київ

Олег Саленко вважає, що в центральному поєдинку 12 туру Української Прем'єр-ліги між Шахтарем і Динамо не буде визначено переможця.

Своїм прогнозом ексфорвард киян поділився в коментарі УФ.

"Голи, червоні картки, вилучення, пенальті, штурханина, бійка, боротьба – у "Класичному" має бути все. Думаю, що поєдинок у Львові завершиться бойовою нічиєю 1:1.

Сподіваюся, динамівці чудово розуміють, що поразка від Шахтаря поставить хрест навіть на їхніх мріях про чемпіонство", – сказав Саленко.

Зазначимо, що "Класичне" відбудеться 8 листопада. Стартовий свисток на "Арені Львів" має пролунати о 18:00.

Напередодні команду зустрічались між собою в 1/8 фіналу Кубку України. "Гірники" в більшості розгромили киян із рахунком 3:0.

Раніше Мирон Маркевич поділився очікуваннями від майбутнього протистояння. Досвідчений тренер вважає, що Шахтарю буде важче здобути позитивний результат, ніж у кубковому матчі.

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