Шахтар завдяки голу на останніх хвилинах здобув перемогу над Поліссям у 15 турі Прайм ліги

У четвер, 5 листопада, донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над житомирським Поліссям у межах 15-го туру елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок – Прайм ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

Доля поєдинку вирішалась на 86-й хвилині. Вікторія Мироненко завдала ефектного дальнього удару по воротах суперниць, розігруючи штрафний. Підопічні Миколи Подранного не змогли врятуватися та залишились без трьох очок у домашньому поєдинку.

Чемпіонат України – Прайм-ліга

15 тур, 5 листопада

Полісся – Шахтар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 86 Мироненко

Варто зазначити, що жіночі команди Полісся та Шахтаря відіграли протягом своєї історії між собою 8 поєдинків, і після цього матчу рахунок перемог між ними зрівнявся – 3 звитяги, 3 поразки та 2 нічиї.

Також за результатами цієї зустрічі "вовки" із 28 заліковими балами розташувалися на четвертій позиції у турнірній таблиці. Водночас "гірники" перебувають на п'ятій сходинці, набравши за 14 турів 16 очок.

Нагадаємо, що у попередньому турі української першості серед жінок відбулися нічиї Кривбаса та Ладомира.