Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Шахтар завдяки голу на останніх хвилинах здобув перемогу над Поліссям у 15 турі Прайм ліги

Микола Літвінов — 5 листопада 2026, 18:21
Шахтар завдяки голу на останніх хвилинах здобув перемогу над Поліссям у 15 турі Прайм ліги

У четвер, 5 листопада, донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над житомирським Поліссям у межах 15-го туру елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок Прайм ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

Доля поєдинку вирішалась на 86-й хвилині. Вікторія Мироненко завдала ефектного дальнього удару по воротах суперниць, розігруючи штрафний. Підопічні Миколи Подранного не змогли врятуватися та залишились без трьох очок у домашньому поєдинку.

Чемпіонат України – Прайм-ліга
15 тур, 5 листопада

Полісся – Шахтар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 86 Мироненко

Варто зазначити, що жіночі команди Полісся та Шахтаря відіграли протягом своєї історії між собою 8 поєдинків, і після цього матчу рахунок перемог між ними зрівнявся – 3 звитяги, 3 поразки та 2 нічиї.

Також за результатами цієї зустрічі "вовки" із 28 заліковими балами розташувалися на четвертій позиції у турнірній таблиці. Водночас "гірники" перебувають на п'ятій сходинці, набравши за 14 турів 16 очок.

Нагадаємо, що у попередньому турі української першості серед жінок відбулися нічиї Кривбаса та Ладомира.

Шахтар Донецьк Чемпіонат України з футболу серед жінок Полісся Житомир

Чемпіонат України з футболу серед жінок

Ладомир та Кривбас зіграли внічию у 14 турі Прайм-ліги
Колос розгромив Пантер у 14 турі Прайм-ліги
Харків переграв Шахтар у матчі 14 туру Прайм ліги
Колос декласував Ладомир у 13 турі Прайм-ліги
Харків без проблем переміг Пантер у матчі 13 туру чемпіонату України

Останні новини