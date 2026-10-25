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Каррік перебуває за крок до звільнення з МЮ: інсайдер назвав 4-х кандидатів на заміну

Олексій Мурзак — 25 жовтня 2026, 19:48
Каррік перебуває за крок до звільнення з МЮ: інсайдер назвав 4-х кандидатів на заміну
Майкл Каррік
Getty Images

Наставник Манчестер Юнайтед Майкл Каррік ризикує бути звільненим із займаної посаді на тлі останніх невдалих результатів команди.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, клуб уже кілька днів обмірковує можливу зміну наставника.

Скіра назвав чотирьох потенційних кандидатів на заміну Карріку: Юліана Нагельсманна, Антоніо Конте, Едді Гау та Гарета Саутгейта.

Після поразки від Борнмута (0:3) Манчестер Юнайтед посідає 16-те місце в АПЛ: у восьми матчах команда здобула одну перемогу, чотири рази зіграла внічию та зазнала трьох поразок.

Водночас у Лізі чемпіонів після трьох турів Манчестер Юнайтед має одну перемогу та дві поразки, три очки й посідає 20-те місце.

Нагадаємо, що взимку Каррік очолив команду в якості тимчасового тренера до завершення сезону, проте перевершив очікування керівництва, вивівши МЮ в Лігу чемпіонів. Тож сторони вирішили підписати новий контракт, який чинний до 30 червня 2028 року.

Манчестер Юнайтед Майкл Каррік

Майкл Каррік

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