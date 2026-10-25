Каррік перебуває за крок до звільнення з МЮ: інсайдер назвав 4-х кандидатів на заміну

Наставник Манчестер Юнайтед Майкл Каррік ризикує бути звільненим із займаної посаді на тлі останніх невдалих результатів команди.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, клуб уже кілька днів обмірковує можливу зміну наставника.

Скіра назвав чотирьох потенційних кандидатів на заміну Карріку: Юліана Нагельсманна, Антоніо Конте, Едді Гау та Гарета Саутгейта.

Після поразки від Борнмута (0:3) Манчестер Юнайтед посідає 16-те місце в АПЛ: у восьми матчах команда здобула одну перемогу, чотири рази зіграла внічию та зазнала трьох поразок.

Водночас у Лізі чемпіонів після трьох турів Манчестер Юнайтед має одну перемогу та дві поразки, три очки й посідає 20-те місце.

Нагадаємо, що взимку Каррік очолив команду в якості тимчасового тренера до завершення сезону, проте перевершив очікування керівництва, вивівши МЮ в Лігу чемпіонів. Тож сторони вирішили підписати новий контракт, який чинний до 30 червня 2028 року.