Більше не тимчасовий: Каррік залишився тренером Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед і Майкл Каррік домовились про продовження співпраці.

Про це повідомляє пресслужба "червоних дияволів".

Англієць взимку очолив команду в якості тимчасового тренера до завершення сезону, проте перевершив очікування керівництва, вивівши МЮ в Лігу чемпіонів. Тож сторони вирішили підписати новий контракт, який діятиме до 30 червня 2028 року.

"Можливість нести відповідальність за керівництво цим особливим футбольним клубом наповнює мене величезною гордістю. Протягом останніх п'яти місяців ця група гравців показала, що здатна відповідати стандартам стійкості, єдності та рішучості, яких ми тут вимагаємо. Тепер настав час рухатися вперед разом – з амбіціями та чітким розумінням мети. Манчестер Юнайтед і наші неймовірні вболівальники заслуговують знову боротися за найбільші трофеї. З того моменту, як я прийшов сюди 20 років тому, я відчув магію Манчестер Юнайтед", – заявив Каррік.

Зазначимо, що після призначення Майкла Карріка тимчасовим тренером "червоні дияволи" здобули 11 перемог у 16 матчах. Вони вже гарантували собі третє місце в АПЛ.

Остання гра сезону відбудеться 24 травня. Манчестер Юнайтед на виїзді зіграє з Брайтоном.

