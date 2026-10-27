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Боси Челсі впевнені у підписанні талановитого півзахисника Борнмута

Володимир Максименко — 27 жовтня 2026, 12:09
Боси Челсі впевнені у підписанні талановитого півзахисника Борнмута
Хабі Алонсо
Getty Images

Лондонський Челсі готові підписати півзахисника Борнмута Алекса Скотта. 

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобз.

"Сині" зробили 23-річного хавбека своєю головною ціллю на зимове трансферне вікно і дедалі упевненіше дивляться на можливість підписання гравця.

Борнмут готовий розлучитись зі Скоттом за понад 100 млн фунтів і Челсі вже ведуть активні переговори з "вишнями" попри декілька відмов влітку.

Окрім лондонців. Скоттом також цікавиться Ліверпуль, хоча й не поставив хавбека на перше місце необхідних трансферів.

Цього сезону футболіст зіграв шість матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює Скотта у 70 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Челсі зацікавився трансфером зірки Комо Ніко Паса.

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