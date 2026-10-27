Боси Челсі впевнені у підписанні талановитого півзахисника Борнмута

Лондонський Челсі готові підписати півзахисника Борнмута Алекса Скотта.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобз.

"Сині" зробили 23-річного хавбека своєю головною ціллю на зимове трансферне вікно і дедалі упевненіше дивляться на можливість підписання гравця.

Chelsea increasingly confident of signing Bournemouth midfielder Alex Scott in January. Scott is Chelsea’s top target after Enzo Fernandez’s left for Manchester City on deadline day over the summer. Bournemouth want £100m+ and Xabi Alonso’s side are already in fresh talks having made multiple bids over the summer. Liverpool also hold an interest in Scott, but have less urgency to add a midfielder in January. Monaco's Lamine Camara, who Chelsea failed to sign on deadline day, and Roma's Manu Kone are two other targets.🍒 🤝 @alex_crook — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 27, 2026

Борнмут готовий розлучитись зі Скоттом за понад 100 млн фунтів і Челсі вже ведуть активні переговори з "вишнями" попри декілька відмов влітку.

Окрім лондонців. Скоттом також цікавиться Ліверпуль, хоча й не поставив хавбека на перше місце необхідних трансферів.

Цього сезону футболіст зіграв шість матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює Скотта у 70 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Челсі зацікавився трансфером зірки Комо Ніко Паса.