Манчестер Юнайтед планує звільнити Карріка перед матчем з Ліверпулем – ЗМІ

Майкл Каррік близький до відходу з посади головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Athletic.

Очікується, що керівництво англійського клубу вже займається пошуком нового наставника. Цікаво, що Каррік пов'язаний із грандом контрактом до кінця червня 2028-го.

Зміни на тренерському містку "червоних дияволів" можуть відбутися вже перед виїзним поєдинком 11-го туру АПЛ-2026/27 проти Ліверпуля. Зустріч запланована на 22 листопада та розпочнеться о 18:30 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що іменитий французький фахівець Дідьє Дешам відмовився очолити МЮ.

Нагадаємо, що у чемпіонаті манчестерський клуб востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10-ти іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда Карріка посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.