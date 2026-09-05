Самовіддача "зелено-білих" буде на всі сто відсотків: Худоб'як дав прогноз на матч Карпати – Шахтар
Колишній лідер львівських Карпат Ігор Худоб'як в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" поділився очікуваннями від центральної зустрічі 5-го туру УПЛ-2026/27, у якій команда Франа Фернандеса прийме донецький Шахтаря.
Поєдинок розпочнеться 5 вересня о 18:00 (за київським часом) на стадіоні "Україна" у Львові.
"Сьогодні буде дуже цікавий матч. Хочеться подивитися, як Карпати будуть виглядати на фоні Шахтаря, який грає у Лізі чемпіонів і ставить перед собою виграти чемпіонат України у цьому сезоні-2026/27.
Карпатам буде дуже непросто, адже гравці Шахтаря стараються грати з м'ячем та домінувати. Водночас львів'яни також показали, що люблять зараз грати у такий же домінуючий футбол. Думаю, буде дуже багато боротися. Карпати грають вдома, а на матч прийде багато уболівальників. Переконаний, що самовіддача "зелено-білих" буде на всі сто відсотків, а тренерам Карпат, гадаю, навіть не потрібно буде налаштовувати свою команду на таку гру та такого суперника", – сказав експівзахисник "левів".
Худоб'як залишив свій прогноз на протистояння.
"Буду уболівати за "левів". Мій прогноз на матч – Карпати не програють Шахтарю", – зазначив Ігор.
Це буде протистояння другої та третьої команд турнірної таблиці першості. Напередодні підопічні Франа Фернандеса мінімально випереджають "гірників" – 10 балів у "левів" та 9 очок у колективу Арди Турана.
У минулому турі львів'яни несподівано втратили перемогу над Лівим Берегом (1:1), тоді як донеччани поступилися вдома житомирському Поліссю (0:2).
Раніше своїм прогнозом на гру Карпати – Шахтар поділився Іван Гецко.