Самовіддача "зелено-білих" буде на всі сто відсотків: Худоб'як дав прогноз на матч Карпати – Шахтар

Колишній лідер львівських Карпат Ігор Худоб'як в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" поділився очікуваннями від центральної зустрічі 5-го туру УПЛ-2026/27, у якій команда Франа Фернандеса прийме донецький Шахтаря.

Поєдинок розпочнеться 5 вересня о 18:00 (за київським часом) на стадіоні "Україна" у Львові.

"Сьогодні буде дуже цікавий матч. Хочеться подивитися, як Карпати будуть виглядати на фоні Шахтаря, який грає у Лізі чемпіонів і ставить перед собою виграти чемпіонат України у цьому сезоні-2026/27.

Карпатам буде дуже непросто, адже гравці Шахтаря стараються грати з м'ячем та домінувати. Водночас львів'яни також показали, що люблять зараз грати у такий же домінуючий футбол. Думаю, буде дуже багато боротися. Карпати грають вдома, а на матч прийде багато уболівальників. Переконаний, що самовіддача "зелено-білих" буде на всі сто відсотків, а тренерам Карпат, гадаю, навіть не потрібно буде налаштовувати свою команду на таку гру та такого суперника", – сказав експівзахисник "левів".