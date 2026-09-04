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Карпати – Шахтар: де та коли дивитися центральний матч 5-го туру УПЛ

Софія Кулай — 4 вересня 2026, 20:25
Карпати – Шахтар: де та коли дивитися центральний матч 5-го туру УПЛ
Карпати – Шахтар: де дивитися матч онлайн
fckarpaty.org.ua

У суботу, 5 вересня, львівські Карпати приймуть донецький Шахтар у 5-му турі УПЛ сезону-2026/27.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 на стадіоні "Україна". На матчі повинна бути незабутня атмосфера, адже усі доступні квитки розібрали менше ніж за дві години після старту продажу.

Центральну гру туру можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Це буде протистояння лідера та другої команди турнірної таблиці першості. Напередодні підопічні Франа Фернандеса мінімально випереджають "гірників" – 10 балів у "левів" та 9 очок у колективу Арди Турана.

У минулому турі львів'яни несподівано втратили перемогу над Лівим Берегом (1:1), тоді як донеччани поступилися вдома житомирському Поліссю (0:2). Після цього поєдинку головний тренер Шахтаря Туран заявив, що його команда не готова до основного раунду Ліги чемпіонів.

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