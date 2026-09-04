Ексфорвард збірної України спрогнозував результат матчу Карпати – Шахтар

Автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко поділився очікуваннями від центрального матчу п'ятого туру УПЛ, в якому Карпати вдома прийматимуть Шахтар.

Його слова передає Український футбол.

Експерт буде підтримувати львівську команду. Він вважає, що "леви" здатні здолати чинного чемпіона країни та спрогнозував точний результат зустрічі:

"У цій грі, не повірите, буду вболівати за Карпати. Мені дуже подобається те, як грає нині львівська команда. Хороший, бійцівський колектив зібрався зараз у Львові. Якщо вони як слід налаштуються на Шахтар, то їм під силу відібрати очки в чинного чемпіона. Думаю, ніхто їх особливо за поразку й копати не буде, а якщо виграють, то на руках носитимуть. Щодо прогнозу на матч, то… Все ж таки віддам перевагу Карпатам і поставлю на те, що вони переможуть з рахунком 2:1. Для інтриги в чемпіонаті було б добре, якби саме "леви" перемогли".

Зазначимо, що очне протистояння команди проведуть 5 вересня. Початок гри на стадіоні "Україна" заплановано на 18:00.

Після чотирьох турів Карпати очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі десять очок. "Гірники" відстають від них на один заліковий бал і розташовуються на третій сходинці.

Напередодні ліга назвала претендентів на звання найкращих гравця та тренера серпня. Серед номінантів є представники обох клубів.