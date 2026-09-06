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Бартулович відреагував на розгром Оболоні в УПЛ

Олександр Булава — 6 вересня 2026, 09:58
Бартулович відреагував на розгром Оболоні в УПЛ
Младен Бартулович
ФК Харків

Головний тренер ФК Харків Младен Бартулович оцінив яскраву перемогу над Оболонню у матчі 5 туру чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Хочеться подякувати команді за таку гру та ставлення до матчу. Дуже важливо, що ми реалізовуємо ті моменти, над якими працюємо на тренуваннях, і переносимо це безпосередньо на матч. І, звісно, перемагаємо. Це дуже важливо для нас.

Приємно, коли гра складається саме так. Але це все не просто так – це заслуга їхньої роботи. Вони багато віддаються на тренуваннях, і сьогодні отримали плоди своєї роботи. Вони виборюють ці моменти на кожному тренуванні та в кожному матчі.

Рекордна перемога в УПЛ? Приємно, що ми встановили ще один такий рекорд. Але на цьому ми не повинні зупинятися. Потрібно далі працювати. Це має давати нам додатковий поштовх уперед і впевненість у майбутніх матчах", – підсумував Бартулович.

Завдяки цьому успіху харківський клуб піднявся на 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи 9 очок. У наступному турі Харків на виїзді зіграє з Кривбасом (12 вересня).

Младен Бартулович ФК Харків Чемпіонат України, УПЛ

Младен Бартулович

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