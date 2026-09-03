Шахтар у боротьбі за лідерство з Карпатами, Динамо після фіаско: анонс 5-го туру УПЛ

У п'ятницю, 4 вересня, стартує 5-й тур Української Прем'єр-ліги. Напередодні Дирекція УПЛ внесла корективи до часу початку окремих матчів. Поєдинки в Києві та області перенесли на ранній слот – 13:00, щоб у разі повітряних тривог команди мали змогу дограти матчі в один день. Рішення ухвалили через посилення російських атак та, відповідно, збільшення кількості й тривалості повітряних тривог.

Попри всі складнощі, життя триває. Попередній тур подарував уболівальникам кілька сенсаційних результатів. Гранди українського футболу – Шахтар і Динамо – синхронно зазнали поразок, чим скористалися конкуренти. У 5-му турі на вболівальників очікує інтригуюче протистояння у Львові, де зустрінуться Карпати та Шахтар. Динамо спробує реабілітуватися в матчі з ЛНЗ, а Епіцентр перевірить амбіції Буковини.

"Чемпіон" у традиційному анонсі представляє головні інтриги 5-го туру.

П'ятниця, 4 вересня

13:00. Чорноморець – Лівий Берег

18:00. Полісся – Кудрівка

Субота, 5 вересня

13:00. Харків – Оболонь

13:00. Кривбас – Колос

18:00. Карпати – Шахтар

Неділя, 6 вересня

13:00. Динамо – ЛНЗ

15:30. Верес – Зоря

18:00. Епіцентр – Буковина

Рандеву сусідів по таблиці

Поєдинок в Одесі відкриє програму 5-го туру УПЛ. Команда Романа Григорчука в останні дні літнього трансферного вікна суттєво підсилилася. Зокрема, за "моряків" у переможному матчі проти Кривбасу (1:0) встиг дебютувати Олег Пушкарьов із Шахтаря, а гравець молодіжної збірної України Максим Мельниченко потрапив до заявки. Проблему забивного форварда повинен вирішити Крістіан Мба з Харкова.

ФК Чорноморець

Лівий Берег у попередньому турі підтвердив статус грози авторитетів. Підопічні Олександра Рябоконя відібрали очки у лідера чемпіонату – львівських Карпат (1:1). Залізна дисципліна та чітка гра в захисті дозволяють команді компенсувати різницю в класі з титулованими суперниками.

У минулому сезоні Чорноморець і Лівий Берег виступали у Першій лізі, де обидві зустрічі між командами завершилися внічию. На рівні УПЛ між суперниками також паритет – по одній перемозі при різниці забитих і пропущених м'ячів 2:2. У турнірній таблиці команди розташувалися поруч: "лелеки" посідають 12-те місце, а "моряки" – 13-те. В активі обох по три бали, але Лівий Берег у новому сезоні ще не перемагав.

Матч Лівий Берег – Карпати ФК Лівий Берег

Полісся не має права на осічку

Житомирське Полісся у попередньому турі здобуло важливу з турнірної точки зору перемогу над Шахтарем. Команда Руслана Ротаня тактично грамотно зіграла проти "гірників", заробивши важливі три очки. Проте всі здобутки можуть виявитися марними, якщо команда допускатиме несподівані втрати у матчах із суперниками з нижньої частини таблиці.

Полісся після перемоги над Шахтарем ФК Полісся

Кудрівці потрібно виправляти турнірне становище, оскільки після чотирьох турів "сіверяни" посідають передостаннє місце в таблиці. Представник Чернігівщини має достатньо кваліфікований підбір футболістів, щоб створити проблеми навіть лідерам чемпіонату.

Історія протистоянь на елітному рівні нараховує лише два матчі: в обох перемогу святкували житомирські "вовки" з однаковим рахунком 2:0. Найкращим бомбардиром цих поєдинків є Олексій Гуцуляк, проте наразі вінгер збірної України перебуває в активному пошуку клубу.

Олексій Гуцуляк ФК Полісся

Харків спробує закріпити успіх

Харків у минулому турі нарешті показав гру та результат, яких від команди очікують керівництво і вболівальники. Підопічні Младена Бартуловича розгромили Зорю (4:0), піднявшись на п'яту сходинку турнірної таблиці. "Золотисто-багряні" на старті чемпіонату вже втратили шість очок, а тому тепер кожна помилка може дорого коштувати на фініші сезону.

Матч Зоря – Харків ФК Харків

Київська Оболонь залишається єдиною командою в УПЛ, яка ще не забивала в нинішньому сезоні. У міжсезоння "пивовари" підписали велику кількість новачків, але серед них не було жодного форварда. Команда Олександра Антоненка програла лише один із чотирьох матчів, проте ще не перемагала. Тож 14-те місце в таблиці є цілком закономірним підсумком виступу на старті чемпіонату.

В УПЛ суперники провели чотири матчі: Оболонь і Харків здобули по одній перемозі, а ще дві зустрічі завершилися внічию.

ФК Оболонь

Чи зможе Кривбас змінити невдалу тенденцію?

Грати у Кривому Розі завжди складно будь-якому супернику. Тож навіть нічийний результат може стати здобутком для фаворитів.

Підопічні Патріка ван Леувена наразі не демонструють стабільних результатів. Що й не дивно, враховуючи велику кількість новачків, які влітку поповнили команду.

Патрік ван Леувен ФК Кривбас

Натомість для Колоса старт у чемпіонаті виявився провальним. Одна з найстабільніших команд УПЛ не може здобути перемогу, зазнавши двох поразок. Забиті м'ячі також важко даються команді Руслана Костишина. Втім, час для виправлення ситуації ще є.

Суперники зустрічалися між собою вісім разів і виключно на рівні УПЛ. У перших чотирьох очних поєдинках тричі перемагав Кривбас. Проте згодом тенденція докорінно змінилася. Після приходу Костишина до керма команди ковалівці здобули дві перемоги. Востаннє суперники зустрічалися у грудні 2025 року. Тоді поєдинок у Кривому Розі завершився внічию 1:1.

ФК Колос

Битва лідерів у Львові

Ще тур тому Карпати і Шахтар йшли нога в ногу на чолі турнірної таблиці. Після поразки Поліссю "гірники" дещо відстали від львів'ян, опустившись на третю сходинку.

Карпати у минулому турі теж втратили очки, зігравши внічию з Лівим Берегом, але зберегли лідерство. Чи втратила команда Франа Фернандеса атакувальний потенціал, чи це була лише випадковість – дізнаємося у центральному матчі 5-го туру.

ФК Карпати

Шахтарю перед стартом Ліги чемпіонів важливо підійти до єврокубкового сезону з гарним настроєм, а тому команда розраховує здобути максимум очок та одноосібно очолити турнірну таблицю. Уже 10 вересня команду Арди Турана очікує зустріч в Ейндховені проти ПСВ. Глибина складу дозволяє "гірникам" боротися на три фронти. Однак це на папері, а от чи зможуть юні бразильці витримати шалений графік зі складними перельотами – ще те питання.

У новітній історії Шахтар здобув дві розгромні перемоги над "левами" у чотирьох матчах в УПЛ. Ще дві зустрічі завершилися внічию. Особливо пам'ятним став матч (3:3) на старті минулого сезону, коли суперники влаштували гольову перестрілку, а львів'яни врятувалися від поразки у компенсований час.

ФК Карпати

Динамо та ЛНЗ – без права на помилку

Співголовний поєдинок 5-го туру відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Динамо та ЛНЗ зустрінуться на тлі невдалого старту обох команд у чемпіонаті.

"Біло-сині" повторили свою найбільшу поразку в історії чемпіонату України, розгромно поступившись Буковині (0:3). Антигероєм зустрічі став 20-річний голкіпер киян В'ячеслав Суркіс, який припустився двох результативних помилок. Очевидно, що у матчі проти ЛНЗ у ворота Динамо стане Ілля Ольховий, оскільки Руслан Нещерет досі травмований. Наразі саме воротарська ланка виглядає найслабшою в столичному клубі.

Матч Буковина – Динамо ФК Динамо

Після поразки від Буковини очікували відставки Ігоря Костюка, але фахівець продовжить працювати з командою. Водночас не виключено, що керівництво Динамо може змінити головного тренера під час міжнародної паузи на матчі збірних.

Чинні віцечемпіони теж невдало розпочали чемпіонат і наразі посідають 11-те місце в турнірній таблиці. Команда Віталія Пономарьова у минулому турі вдома програла Вересу (0:1), пропустивши гол наприкінці зустрічі.

В очному протистоянні перевагу мають динамівці, які здобули три перемоги у шести матчах. Проте минулого сезону "фіолетові" відібрали у киян п'ять очок та здобули історичну перемогу у столиці.

Віталій Пономарьов і Ігор Костюк ФК ЛНЗ

Перевірка для Вереса після сенсаційної перемоги

Ще до старту чемпіонату Верес вважався одним із претендентів на виліт або, принаймні, на потрапляння до зони перехідних матчів. Стартовий відрізок сезону лише підтвердив ці побоювання. Однак у минулому турі команда Олега Шандрука на виїзді зуміла обіграти ЛНЗ – срібного призера минулого чемпіонату. Завдяки цій перемозі рівненські "вовки" піднялися на 9-те місце, маючи в активі чотири бали.

ФК Верес

Зоря провалила попередній матч проти Харкова (0:4), який тривав два дні. Ця поразка, як і фіаско від Кривбасу (1:3) у другому турі, абсолютно не відповідає завданням, які стоять перед командою.

Втім, не все так погано для луганців. Підопічні Віктора Скрипника впевнено почуваються на виїзді, де, зокрема, здобули перемогу над Поліссям. Тож "чорно-білі" спробують обіграти ще й рівненських "вовків".

У минулому сезоні поєдинок у Рівному між Вересом та Зорею завершився внічию (0:0). Натомість у Києві Зоря впевнено обіграла суперника – 2:0. Загальна статистика в елітному дивізіоні налічує 19 поєдинків: у семи з них перемогу здобув Верес, у восьми – Зоря, а ще чотири завершилися внічию.

ФК Зоря

Тренерська дуель Нагорняка та Шищенка

Один із найцікавіших матчів туру між Епіцентром та Буковиною закриватиме ігрову програму. Це буде дебютне протистояння суперників на рівні УПЛ, хоча раніше команди неодноразово зустрічалися у Першій та Другій лігах.

Епіцентр напрочуд вдало розпочав чемпіонат, опинившись на четвертій сходинці таблиці. Команда Сергія Нагорняка у попередньому турі розгромила Кудрівку, забивши супернику три голи. Подоляни демонструють яскравий атакувальний футбол, де провідну роль відіграють іспанські легіонери.

Сергій Нагорняк ФК Епіцентр

Буковина стала автором найгучнішої сенсації 4-го туру. Підопічні Сергія Шищенка розгромили київське Динамо, хоча до цього не могли здобути перемогу. Тепер від "жовто-чорних" очікують продовження успішної серії. Тим більше, що номінально домашню зустріч Буковина проводила на стадіоні імені Г. Тонкочеєва. Як бачимо, арена у Кам'янці-Подільському стала фартовою для чернівчан.

Епіцентр та Буковина – це передусім тренерські команди. Нагорняк і Шищенко довели, що вміють досягати результату навіть за обмежених трансферних можливостей. Їхні клуби не дозволяють собі придбання зірок навіть рівня УПЛ, але це не заважає їм обігрувати титулованих суперників.

Сергій Шищенко ФК Буковина

Цікаво, що в історії протистоянь, яка налічує дев'ять матчів, Буковина ще жодного разу не обігрувала Епіцентр. Натомість команда з Кам'янця-Подільського здобула шість перемог, а ще три зустрічі завершилися внічию.

Чемпіон

Де дивитися матчі 5-го туру УПЛ

Усі матчі 5-го туру Української Прем'єр-ліги можна буде переглянути на офіційному телеканалі UPL.TV. Поєдинок Динамо – ЛНЗ також транслюватиметься на телеканалі 2+2.

Трансляції будуть доступні на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та Vodafone TV, а також міжнародних сервісах OneFootball і GONET.TV. Крім того, UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів, зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ, а також доступний на супутниковій платформі Viasat.

На офіційному сайті та YouTube-каналі UPL.TV можна буде переглянути огляди матчів, найкращі моменти, інтерв'ю та інший ексклюзивний контент.