Ми заслуговували на більше: Фернандес – про поразку від Шахтаря в 5-му турі УПЛ

Головний тренер львівських Карпат Фран Фернандес заявив, що незадоволений результатом матчу 5-го туру Української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря.

Його слова передає пресслужба УПЛ.

"Ми були близькими до позитивного результату. Я гордий і задоволений роботою своїх футболістів, але не результатом. Ми заслуговували на більше. Гра була доволі серйозна. Ми знали, чим нам потрібно скористатися, щоб здобути очки".

Зауважимо, що гол Аліссона на 67-й хвилині приніс команді Арді Турана звитягу над "левами" у матчі 5-го туру УПЛ, який в підсумку завершився із рахунком 2:1 на користь "гірників".

Після цього поєдинку Карпати із 10 очками посіли третє місце в турнірній таблиці української першості.

Наступним суперником для львівського колективу стане Колос. Команди зустрінуться 11 вересня о 15:30 в межах 6-го туру.