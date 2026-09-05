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Ми заслуговували на більше: Фернандес – про поразку від Шахтаря в 5-му турі УПЛ

Микола Літвінов — 5 вересня 2026, 21:51
Ми заслуговували на більше: Фернандес – про поразку від Шахтаря в 5-му турі УПЛ
Фран Фернандес
ФК Карпати Львів

Головний тренер львівських Карпат Фран Фернандес заявив, що незадоволений результатом матчу 5-го туру Української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря.

Його слова передає пресслужба УПЛ.

"Ми були близькими до позитивного результату. Я гордий і задоволений роботою своїх футболістів, але не результатом. Ми заслуговували на більше. Гра була доволі серйозна. Ми знали, чим нам потрібно скористатися, щоб здобути очки".

Зауважимо, що гол Аліссона на 67-й хвилині приніс команді Арді Турана звитягу над "левами" у матчі 5-го туру УПЛ, який в підсумку завершився із рахунком 2:1 на користь "гірників". 

Після цього поєдинку Карпати із 10 очками посіли третє місце в турнірній таблиці української першості. 

Наступним суперником для львівського колективу стане Колос. Команди зустрінуться 11 вересня о 15:30 в межах 6-го туру. 

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