Мають лише додати впевненості: Худоб'як оцінив феєричний старт сезону від Карпат

Колишній півзахисник львівських Карпат Ігор Худоб'як в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" висловився про вдалий старт "зелено-білих" у новому сезоні-2026/27.

Ексфутболіст "левів" зізнався, що його приємно здивував такий результативний виступ команди у перших турах УПЛ без вираженого центрального нападника.

"Чудовий старт. Радий за команду. Трішки стало сюрпризом, що "леви" у перших турах забивали дуже багато голів без вираженого центрального форварда. Так, буде непросто десь втримати цей переможний темп, тому що дуже хороший старт, розгромні рахунки, але все можливо. Потрібно далі наполегливо працювати", – сказав легендарний ексгравець "зелено-білих".

Також Худоб'як відреагував на заяви деяких експертів та уболівальників, які вже після перших турів почали пророкувати Карпатам боротьбу за єврокубки. Ігор припустив, чи можуть такі розмови вплинути на психологію львівського колективу.

"Не думаю, що це завадить команді психологічно. Адже керівництво ставило завдання бути у єврокубках у цьому сезоні. Тому ці гарні результати у перших турах мають лише додати впевненості", – відповів Худоб'як.

Він теж оцінив роботу команди під керівництвом іспанського фахівця Франа Фернандеса. Худоб'як розповів, хто з гравців приємно його здивував на старті поточного сезону та своєю грою вже стукається у двері збірної України.

"Мені подобається, як грає команда. Створює дуже багато моментів – це основне. Реалізація, як я вже зазначав, дещо здивувала, адже команда грала без вираженого страйкера. Однак Костенко добре почувається на цій позиції. Також дуже добре грають вінгери. Загалом команда виглядає дуже збалансованою. Добре виглядають новачки та легіонери, які з ходу вписалися в команду. Це теж дещо приємно здивувало. Наразі важко щось казати щодо збірної України. Звичайно, що тренерський штаб "синьо-жовтих" зверне увагу на українських футболістів Карпат, якщо команда надалі буде демонструвати такі результати", – наголосив колишній лідер "левів"

Наразі львівський клуб посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 10 балів. У п'ятницю, 4 вересня, Карпати з вершини скинуло житомирське Полісся, яке розгромило у 5-му турі Кудрівку (5:1). Ця звитяга дозволила "вовкам" вийти на перше місце та випередити "левів" на 2 очки.

Попереду у команди Фернандеса складний екзамен проти донецького Шахтаря. Центральна гра 5-го туру розпочнеться 5 вересня о 18:00. Напередодні матчу "гірники" з 9 пунктами йдуть третіми.

Раніше Ігор Худоб'як зробив прогноз на дербі Карпати – Шахтар.