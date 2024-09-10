Віцепрезидент Кривбаса пояснив, чому клуб відсторонив Стецькова

Віцепрезидент Кривбаса Володимир Баєнко надав пояснення щодо відсторонення Тимура Стецькова від першої та юнацької команд.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Так, він займається з тренером. Все в порядку. Ми все робимо дійсно згідно з контрактом. Ніяких претензій ні до кого немає. Він не хоче продовжувати контракт – ми не можемо розраховувати на людину, яка не хоче співпрацювати з клубом. Ось такі в нас розбіжності вийшли.

Ніхто ні на кого не має жодних образ, звинувачень чи ще щось. Просто така ситуація. Футболіст не хоче продовжувати контракт – ми на нього не розраховуємо. Зараз буде грати інший футболіст. Щоб не займати місце в тренувальному процесі – він займається індивідуально.

Ми пропонували йому одну з найвищих зарплат у першій команді. Але він хоче перейти в Карпати чи інший клуб, тому він працює над цим зі своїм агентом Олегом Авдишем. Ми захищаємо честь клубу. Хочемо, щоб з клубом працювали лише ті люди, які хочуть працювати з клубом, які бачать себе в клубі. Такі як Романчук, Драмбаєв.

Якщо Стецьков піде з команди – скажемо слова подяки. Але на цьому етапі – щоб не заважав тренувальному процесу, прийняли таке рішення. Повторюся, у нас без скандалу, все в порядку. Ми запропонували йому один з найкращих контрактів – він не погодився та вирішив рік займатись індивідуально. Такі справи", — сказав Баєнко.