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Віцепрезидент Кривбаса пояснив, чому клуб відсторонив Стецькова

Ігор Чернявський — 10 вересня, 13:30
Віцепрезидент Кривбаса пояснив, чому клуб відсторонив Стецькова
ФК Кривбас

Віцепрезидент Кривбаса Володимир Баєнко надав пояснення щодо відсторонення Тимура Стецькова від першої та юнацької команд.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Так, він займається з тренером. Все в порядку. Ми все робимо дійсно згідно з контрактом. Ніяких претензій ні до кого немає. Він не хоче продовжувати контракт – ми не можемо розраховувати на людину, яка не хоче співпрацювати з клубом. Ось такі в нас розбіжності вийшли.

Ніхто ні на кого не має жодних образ, звинувачень чи ще щось. Просто така ситуація. Футболіст не хоче продовжувати контракт – ми на нього не розраховуємо. Зараз буде грати інший футболіст. Щоб не займати місце в тренувальному процесі – він займається індивідуально.

Ми пропонували йому одну з найвищих зарплат у першій команді. Але він хоче перейти в Карпати чи інший клуб, тому він працює над цим зі своїм агентом Олегом Авдишем. Ми захищаємо честь клубу. Хочемо, щоб з клубом працювали лише ті люди, які хочуть працювати з клубом, які бачать себе в клубі. Такі як Романчук, Драмбаєв.

Якщо Стецьков піде з команди – скажемо слова подяки. Але на цьому етапі – щоб не заважав тренувальному процесу, прийняли таке рішення. Повторюся, у нас без скандалу, все в порядку. Ми запропонували йому один з найкращих контрактів – він не погодився та вирішив рік займатись індивідуально. Такі справи", — сказав Баєнко.

Тимур Стецьков став гравцем Кривбаса у 2022 році. Відтоді він провів за команду 65 матчів. Минулого сезону він був основним на позиції центрального захисника.

Володимир Баєнко Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Тимур Стецьков

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