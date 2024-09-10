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У Кривбасі вирішили "маринувати" гравця, який відмовився продовжувати контракт

Ігор Чернявський — 10 вересня, 11:51
У Кривбасі вирішили маринувати гравця, який відмовився продовжувати контракт
ФК Кривбас

Центрального захисника Кривбаса Тимура Стецькова виключили з загального тренувального процесу Кривбаса.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, тренерський штаб і керівництво клубу вирішили відсторонити 26-річного гравця через його відмову підписувати новий контракт. Чинна угода Стецькова з Кривбасом розрахована до кінця сезону-2024/25.

Зазначимо, що Тимура відсторонили від тренувань не лише з першою командою, а із юнацькою, тож він взагалі не отримуватиме ігрової практики. Наразі центрбек займається за індивідуальною програмою.

У подібних ситуаціях схожим чином поводиться Зоря. У 2023 році луганський клуб вирішив "маринувати" Максима Хланя, який також відмовився продовжувати контракт з клубом. У результаті молодий вінгер розірвав угоду в односторонньому порядку та перейшов у Лехію, де став найкращим гравцем Першої ліги Польші.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Тимур Стецьков

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