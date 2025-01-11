Кривбас розірвав контракт зі скандальним захисником
Український захисник Тимур Стецьков залишив Кривбас.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт розірвали за обопільною згодою сторін. Його чинна угода була розрахована до завершення сезону.
Тимур став футболістом Кривбасу в червні 2022 року. За цей час відіграв у 65 офіційних матчах, забив 4 голи. В поточному сезоні на його рахунку 8 поєдинків та 1 гол.
Нагадаємо, на початку вересня Стецькова виключили з загального тренувального процесу Кривбаса. Пізніше гендиректор клубу Володимир Баєнко заявив, що керівництво пропонувало 26-річному центрбеку одну з найвищих зарплат у команді, але гравець думками був уже не в Кривбасі.