Колишній скандальний захисник Кривбаса підписав контракт з іншим клубом УПЛ

Український захисник Тимур Стецьков, який напередодні покинув Кривбас, вже знайшов новий клуб.

За інформацією ТаТоТаке, футболіст підписав контракт із Карпатами.

Термін угоди – 3 роки з опцією продовження.

Карпати викупили футболіста, чий контракт із Кривбасом закінчувався наприкінці цього сезону. За даними джерела, приблизна вартість трансферу – близько 500 тис доларів.

Тимур став футболістом Кривбасу в червні 2022 року. За цей час відіграв у 65 офіційних матчах, забив 4 голи. В поточному сезоні на його рахунку 8 поєдинків та 1 гол.

Нагадаємо, на початку вересня Стецькова виключили з загального тренувального процесу Кривбаса. Пізніше гендиректор клубу Володимир Баєнко заявив, що керівництво пропонувало 26-річному центрбеку одну з найвищих зарплат у команді, але гравець думками був уже не в Кривбасі.