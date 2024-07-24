Карпати підписали 18-річного гравця Дніпра-1

Львівські Карпати підписали 18-річного опорного півзахисника Дніпра-1 Івана Чабана.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

Деталі угоди наразі не розголошуються. За інформацією порталу Transfermarkt гравець доєднався до львів'ян у статусі вільного агента. Минулий сезон Чабан провів у юнацькій команді Дніпра-1.

Напередодні Карпати розірвали контракт із наставником Мироном Маркевичем, та представили нового тренера, ним став Владислав Лупашко, який раніше очолював юнацьку команду "левів". Після цього Карпатах відбулася глобальна чистка складу.

Що стосується дніпровського колективу, то напередодні він через фінансові проблеми припинив виступи на професійному рівні.