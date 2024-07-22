Після зміни тренера в Карпатах відбулася глобальна чистка складу

Карпати припинили співпрацю з 12-ма футболістами.

Про це львівський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Першу команди залишили низка досвідчених виконавців, зокрема Єгор Картушов, Денис Галенков, Єгор Демченко та Юрій Романюк. Також закінчилася оренда Олександра Мизюка — він повернеться в Металіст, а Віталій Равлик, який до переходу в Карпати грав на аматорському рівні, перейшов у Епіцентр.

Молодіжну команду покинули Артем Борис, Василь Дебич, Дмитро Коваленко, Дмитро Рожко, Максим Бойченюк та Артур Ілюхін. Володимир Савчин, своєю чергою, перейшов у друголіговий Пробій на правах оренди.

Нагадаємо, днями в Карпатах також відбулася тренерська перестановка. Замість Мирона Маркевича команду очолив Владислав Лупашко. Пізніше Маркевич пояснив причини свого відходу.