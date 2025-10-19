Фіаско "левів": огляд матчу 9-го туру УПЛ Карпати – Епіцентр

19 жовтня відбувся матч 9 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Епіцентр на виїзді впевнено переграв Карпати.

Завдяки цьому результату підопічні Сергія Нагорняка перервали серію з 3 поспіль поразок та піднялися на 14-те місце у турнірній таблиці, покинувши зону прямого вильоту.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 19 жовтня

Карпати – Епіцентр 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 57 Миронюк, 0:2 – 61 Климець, 1:2 – 62 Вітор, 1:3 – 85 Мороз

Карпати: Домчак, Паласіос (Клименко 66), Педрозо, Бабогло, Мірошниченко, Бруніньйо, Альварес, Чачуа, Костенко (Фабіано 77), Пауло Вітор (Карабін 66), Краснопір (Невес 66)

Епіцентр: Білик, Климець, Кок, Мороз, Танчик, Себеріо (Беженар 75), Запорожець (Ліповуз 87), Кирюханцев (Савчук 90+2), Миронюк, Сіфуентес, Сидун (Супряга 90+2)

Попередження: 8 – Танчик, 45 – Костенко, 45 – Кирюханцев, 75 – Себеріо

Нагадаємо, що вчора зіграли всі чотири лідери УПЛ: Динамо зіграло внічию із Зорею, Полісся та Шахтар голів не забивали, а Кривбас переміг Рух, за рахунок чого вирвався на перше місце чемпіонату.