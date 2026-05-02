Карпати – ЛНЗ. Коли та де дивитися матч 26 туру УПЛ

Львівські Карпати 2 травня приймуть черкаський ЛНЗ у рамках однієї з центральних ігор 26-го туру УПЛ-2025/26.

Протистояння на стадіоні "Україна" розпочнеться о 18:00. Зустріч розсудить Микола Балакін.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу перед стартовим свистком є ЛНЗ. Перемогу одного з лідерів розіграшу УПЛ оцінюють у 2,50, тоді як на звитягу Карпат стоїть коефіцієнт 3,10. Нічия – 3,10.

Зустріч Карпати – ЛНЗ можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який зокрема доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Команді Віталія Пономарьова "кров із носа" потрібно набирати три очки, адже клуб вже не перемагає у трьох матчах поспіль – мирові з Шахтарем (2:2) та Металістом 1925 (1:1), а також поразка від Колоса (0:1).

Клуб із Черкас йде другим у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 52 бали. ЛНЗ відпустив лідера розіграшу донецький Шахтар вже на 8 пунктів.

Водночас Карпати зараз на ходу. Підопічні Франа Фернандеса востаннє відчували гіркий смак поразки ще 1 березня, коли мінімально вдома програли Колосу (0:1). Після цього "леви" розписали дві нічиї та здобули п'ять перемог. У минулому турі "зелено-білі" розгромили у львівському дербі Рух 3:0.

Напередодні матчу львів'яни продовжили угоду зі своїм ключовим вінгером Яном Костенком.

