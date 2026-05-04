УПЛ визначила найкращого гравця та тренера квітня

Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки голосування для визначення найкращих тренера та гравця місяця.

Процедура визначення складалася з двох етапів. У квітні в чемпіонаті України відбулися чотири тури, за підсумками яких були відібрані чотири тренери та вісім футболістів – кандидатів на звання найкращого тренера та найкращого гравця квітня.

На другому етапі відбулося голосування: окремо серед уболівальників в інтернеті та окремо серед коментаторів, експертів УПЛ ТБ та представників ЗМІ.

В опитуванні претенденти отримували бали, які розподілялися за відсотками.

Тож найкращим футболістом квітня Української Прем'єр-ліги став вінгер Кривбасу Глейкер Мендоза (55,5%), який виявився найкращим серед експертів та вболівальників. Друге місце посів голкіпер Карпат Назар Домчак, а третє – захисник Полісся Едуард Сарапій.

У тренерів перемогу здобув наставник львівських Карпат Фран Фернандес (70,6%). Іспанець залишив позаду керманича Шахтаря Арду Турана і тренера Металіста 1925 Младена Бартуловича.

Нагадаємо, що в неділю, 3 травня, відбулося українське Класичне, в якому Шахтар на виїзді переміг Динамо 2:1.