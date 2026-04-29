Карпати продовжили контракт з основним півзахисником команди

Львівські Карпати продовжили контракт із 22-річним півзахисником Яном Костенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року. Портал Transfermakrt оцінює трансферну вартість Костенка у 700 тисяч євро.

У поточному сезоні уродженець Полтави провів у футболці "левів" 21 матч у всіх турнірах. У них забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі. Свій останній м'яч 22-річний півзахисник забив у поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги проти Руха (3:0 – перемога Карпат).

Ян Костенко є вихованцем полтавської Ворскли, яку у статусі вільного агента покинув у серпні 2021 року та перебрався до СК Полтава. За "містян" він відіграв 35 матчів, у яких відзначився 7 голами. Після чого у липні 2023 року змінив клуб на львівські Карпати. За "левів" уродженець Полтави сумарно відіграв 75 ігор. У них відзначився 12 забитими м'ячами та 13 асистами.

