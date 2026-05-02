Чи зможуть "леви" зробити подарунок Шахтарю: прогноз на матч УПЛ Карпати – ЛНЗ

У суботу, 2 травня, відбудеться один із центральних матчів 26-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, у якому львівські Карпати приймуть черкаський ЛНЗ.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 на стадіоні "Україна" у Львові.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом протистояння гостей із Черкас. Їх перемогу оцінюють у 2,50, тоді як на звитягу Карпат стоїть коефіцієнт 3,10. Мирова – 3,10.

Це буде зустріч 8-ї та 2-ї команд турнірної таблиці. "Леви" після 25-ти турів набрали 36 балів та проводять відмінний відрізок, який налічує вже сім поєдинків без поразок.

Натомість команда Віталія Пономарьова має у своєму активі 52 очки, поступаючись 8 пунктами лідеру УПЛ донецькому Шахтарю. ЛНЗ вже не може перемогти у трьох іграх поспіль.

Попередня очна зустріч першого кола закінчилася мінімальною перемогою "зелено-білих" 1:0. Єдиний та переможний гол у матчі забив Ігор Краснопір, який вже виступає за житомирське Полісся.

Напередодні львівський клуб продовжив контракт зі своїм ключовим вінгером Яном Костенком, якого преса сватала у Колос та Металіст 1925.

