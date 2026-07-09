Карпати – ЧФР Клуж. Онлайн-трансляція товариського матчу

У четвер, 9 липня, львівські Карпати проведуть свій перший спаринг на літніх зборах у Словенії.

Суперником "левів" буде п'ятиразовий володар Кубка Румунії та восьмиразовий чемпіон країни ЧФР Клуж.

Поєдинок розпочнеться о 18:30 (за київським часом).

Онлайн-трансляція матчу Карпати – Клуж

Відзначимо, що ця зустріч буде вже не першою для "зелено-білих" на зборах. 2 липня команда Франа Фернандеса розписала мирову з Фенікс-Маріуполь 1:1, а вже 3 липня здобула перемогу над тернопільською Нивою – 2:1.

Також на зборах у львівського клубу заплановані ряд контрольних ігор:

11.07. Карпати – Браво (Словенія).

17.07. Карпати – суперника буде визначено пізніше.

18.07. Карпати – суперника буде визначено пізніше.

25.07. Карпати – два поєдинки проти рівненського Вересу.

Новий розіграш УПЛ-2026/27 стартує для Карпат 1 серпня виїзною грою проти криворізького Кривбаса. Початок матчу першого туру – о 13:00.