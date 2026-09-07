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УПЛ назвала найкращого тренера та гравця за підсумками серпня

Софія Кулай — 7 вересня 2026, 12:44
УПЛ назвала найкращого тренера та гравця за підсумками серпня
Ян Костенко
ФК Карпати Львів

Представники львівських Карпат тріумфували у голосуванні за найкращого наставника та гравця Української Прем'єр-ліги у серпні 2026.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Лівий вінгер Ян Костенко став найкращим футболістом серпня, тоді як головний тренер "левів" Фран Фернандес здобув перемогу у номінації "найкращий коуч місяця."

Нагадаємо, що Костенко феєрично стартував у новому сезоні-2026/27, відзначившися 2 голами та 3 асистами у 3-х іграх.

Водночас Карпати під керівництвом іспанського фахівця продемонстрували чудову гру у перших турах УПЛ – 3 перемоги, 1 нічия та 1 поразка. Лише у 5-му турі "леви" зазнали дебютної поразки у новому розіграші першості від донецького Шахтаря (1:2).

Після 5-ти турів львівський колектив із 10 балами посідає третє місце, пропустивши повз себе Полісся та Шахтар, у яких по 12 набраних очок.

Додамо, що у наступному турі "зелено-білі" гостюватимуть на полі ковалівського Колоса (11 вересня о 15:30).

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