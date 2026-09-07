Захисник Карпат отримав виклик до збірної Молдови
Владислав Бабогло
ФК Карпати
Один з лідерів захисту Карпат Владислав Бабогло отримав виклик до збірної Молдови.
Про це повідомив офіційний сайт львівського клубу.
Футболіст візьме участь візьме участь у навчально-тренувальному зборі перед матчами Ліги націй, де його команда проведе 2 матчі проти Словаччини, та по 1-му з Фарерськими островами та Казахстаном.
Владислав перебуватиме у розташуванні збірної з 21 вересня до 7 жовтня.
27-річний Бабогло провів 28 матчів за збірну Молдови, у яких записав до свого активу 3 голи.
Напередодні лівий вінгер Карпат Ян Костенко став найкращим футболістом серпня, тоді як головний тренер "левів" Фран Фернандес здобув перемогу у номінації "найкращий коуч місяця."