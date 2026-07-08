Колишній вінгер Карпат продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії

Бразильський вінгер Пауло Вітор підписав контракт із Динамо Батумі.

Про це повідомила пресслужба грузинського клубу.

Угода між сторонами розрахована до кінця 2028 року. До Динамо бразилець приєднався з португальського Портімоненсе. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала близько 250 тисяч євро.

Останній сезон Пауло Вітор провів на правах оренди у складі львівських Карпат. 27-річний вінгер зіграв за "левів" 26 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Після завершення сезону Карпати не стали продовжувати співпрацю з бразильцем, який повернувся до Портімоненсе, а згодом перебрався до Грузії.

Пауло Вітор є вихованцем бразильського Васко да Гама. У своїй кар'єрі він також виступав за Крузейро, іспанські Альбасете та Вальядолід, португальські Ріу Аве і Портімоненсе.

Зазначимо, що у Динамо Батумі грає український півзахисник Артем Мильченко, відомий за виступами у Зорі та ФК Львів.

Раніше повідомлялося, що Карпати підписали форварда Сандерленда Назарія Русина.