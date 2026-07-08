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Колишній вінгер Карпат продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії

Сергій Шаховець — 8 липня 2026, 15:55
Колишній вінгер Карпат продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії
Пауло Вітор
ФК Динамо Батумі

Бразильський вінгер Пауло Вітор підписав контракт із Динамо Батумі.

Про це повідомила пресслужба грузинського клубу.

Угода між сторонами розрахована до кінця 2028 року. До Динамо бразилець приєднався з португальського Портімоненсе. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала близько 250 тисяч євро.

Останній сезон Пауло Вітор провів на правах оренди у складі львівських Карпат. 27-річний вінгер зіграв за "левів" 26 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Після завершення сезону Карпати не стали продовжувати співпрацю з бразильцем, який повернувся до Портімоненсе, а згодом перебрався до Грузії.

Пауло Вітор є вихованцем бразильського Васко да Гама. У своїй кар'єрі він також виступав за Крузейро, іспанські Альбасете та Вальядолід, португальські Ріу Аве і Портімоненсе.

Зазначимо, що у Динамо Батумі грає український півзахисник Артем Мильченко, відомий за виступами у Зорі та ФК Львів.

Раніше повідомлялося, що Карпати підписали форварда Сандерленда Назарія Русина.

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