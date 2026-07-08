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УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 1 туру сезону-2026/27

Сергій Шаховець — 8 липня 2026, 10:46
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 1 туру сезону-2026/27
УПЛ

Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад і час початку всіх матчів 1-го туру сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Новий сезон стартує у п'ятницю, 31 липня, матчем Зоря – Колос. Ігрова програма першого туру триватиме до понеділка, 3 серпня. У цей день відбудуться поєдинки Буковина – ЛНЗ та Кудівка – Шахтар.

Динамо у першому турі зіграє проти Лівого Берега, який після річної відсутності повернувся в УПЛ. Цей поєдинок запланований на неділю, 2 серпня. Початок – о 18:00.

Чемпіонат України – УПЛ 2026/27
1 тур

31 липня (п'ятниця)

  • 18:00 Зоря – Колос

1 серпня (субота)

  • 13:00 Кривбас – Карпати
  • 15:30 Харків – Верес

2 серпня (неділя)

  • 13:00 Чорноморець – Полісся
  • 15:30 Епіцентр – Оболонь
  • 18:00 Динамо – Лівий Берег

3 серпня (понеділок)

  • 15:30 Буковина – ЛНЗ
  • 18:00 Кудрівка – Шахтар

Раніше повідомлялося, що київська Оболонь до жовтня 2026 року не проводитиме домашніх матчів в УПЛ, а гратиме лише на виїзді. У цей період на домашній арені триватиме реконструкція.

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