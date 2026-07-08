УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 1 туру сезону-2026/27
УПЛ
Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад і час початку всіх матчів 1-го туру сезону-2026/27.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Новий сезон стартує у п'ятницю, 31 липня, матчем Зоря – Колос. Ігрова програма першого туру триватиме до понеділка, 3 серпня. У цей день відбудуться поєдинки Буковина – ЛНЗ та Кудівка – Шахтар.
Динамо у першому турі зіграє проти Лівого Берега, який після річної відсутності повернувся в УПЛ. Цей поєдинок запланований на неділю, 2 серпня. Початок – о 18:00.
Чемпіонат України – УПЛ 2026/27
1 тур
31 липня (п'ятниця)
- 18:00 Зоря – Колос
1 серпня (субота)
- 13:00 Кривбас – Карпати
- 15:30 Харків – Верес
2 серпня (неділя)
- 13:00 Чорноморець – Полісся
- 15:30 Епіцентр – Оболонь
- 18:00 Динамо – Лівий Берег
3 серпня (понеділок)
- 15:30 Буковина – ЛНЗ
- 18:00 Кудрівка – Шахтар
Раніше повідомлялося, що київська Оболонь до жовтня 2026 року не проводитиме домашніх матчів в УПЛ, а гратиме лише на виїзді. У цей період на домашній арені триватиме реконструкція.